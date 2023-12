1860 München trennt sich von Trainer Jacobacci

Fußball-Drittligist 1860 München hat auf seinen sportlichen Negativtrend reagiert und sich von Trainer Maurizio Jacobacci getrennt. Das gab der Traditionsverein am Dienstag bekannt. Für Jacobacci (60) übernimmt der bisherige U21-Trainer Frank Schmöller bis zur Winterpause das Traineramt bei den Löwen.

"Wir danken Maurizio Jacobacci für seine Arbeit, die er beim TSV 1860 München in den vergangenen Monaten geleistet hat", sagte Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer: "Leider konnte die Mannschaft ihre Leistungen nicht wie gewünscht in Punkte ummünzen, sodass wir uns vom Wechsel im Trainerteam nun neue Impulse in der Mannschaft erwarten."