3. Liga: 1. FC Saarbrücken – SSV Jahn Regensburg, 2:2 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Noah Ganaus brach für den SSV Jahn Regensburg den Bann und markierte in der 70. Minute die Führung. Saarbrücken stellte in der 79. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Julian Günther-Schmidt, Amine Naifi und Simon Stehle für Luca Kerber, Patrick Sontheimer und Lukas Boeder auf den Platz. Das 1:1 der Gastgeber bejubelte Stehle (83.). Ganaus stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit links den Stand von 2:1 für den SSV her (86.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahm der Gast noch einen Doppelwechsel vor, sodass Jonas Bauer und Bryan Hein für Dominik Kother und Oscar Schönfelder weiterspielten (87.). Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Kasim Rabihic mit seinem Treffer aus der 90. Minute verantwortlich. Am Ende stand es zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Regensburg pari.