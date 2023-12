3. Liga: FC Viktoria Köln – Sport-Club Freiburg II, 2:0 (1:0)

Durch ein 2:0 holte sich der FC Viktoria Köln in der Partie gegen die Reserve des Sport-Club Freiburg drei Punkte. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Viktoria Köln heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

André Becker stellte die Weichen für Viktoria auf Sieg, als er in Minute elf mit dem 1:0 zur Stelle war. Die Pausenführung der Heimmannschaft fiel knapp aus. Mit einem Wechsel – Hamadi Al Ghaddioui kam für Maximilian Breunig – startete der Sport-Club in Durchgang zwei. Bei Vikt. Köln kam zu Beginn der zweiten Hälfte Suheyel Najar für Luca Marseiler in die Partie. David Philipp beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 2:0 zugunsten des FC Viktoria Köln über die Linie (57.). In der 66. Minute stellte Freiburg II personell um: Per Doppelwechsel kamen Felix Allgaier und Patrick Lienhard auf den Platz und ersetzten Pascal Fallmann und Fabian Rüdlin. Gänzlich ins Hintertreffen geriet der Gast, als Rüdlin nach 68 gespielten Minuten mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde. Nach der Beendigung des Spiels durch Schiedsrichter Timo Gansloweit feierte Viktoria einen dreifachen Punktgewinn gegen den Sport-Club Freiburg II.

Den Kampf um die Klasse geht Vikt. Köln in der Rückrunde von der 14. Position an. Der FC Viktoria Köln verbuchte insgesamt sechs Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen. Nach fünf sieglosen Spielen ist Viktoria wieder in der Erfolgsspur.

Um den Klassenerhalt zu realisieren, muss der Sport-Club in der Rückrunde zwingend Boden gutmachen. Im Sturm des Tabellenletzten stimmt es ganz und gar nicht: 14 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Freiburg II kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Die Not des Sport-Club Freiburg II wird immer größer. Gegen Vikt. Köln verlor der Sport-Club bereits das fünfte Ligaspiel am Stück.