3. Liga: FC Viktoria Köln – SSV Ulm 1846, 1:3 (0:2)

SSV Ulm kam am Samstag zu einem 3:1-Erfolg gegen Viktoria. Auf dem Papier ging SSV Ulm 1846 als Favorit ins Spiel gegen Vikt. Köln – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

SSV Ulm legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Léo Scienza aufhorchen (5./12.). Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause. Mit einem Linksschuss von André Becker kam der FC Viktoria Köln noch einmal ran (51.). In der 75. Minute stellte der Gastgeber personell um: Per Doppelwechsel kamen Niklas May und Valdrin Mustafa auf den Platz und ersetzten Simon Handle und Becker. Mit dem rechten Fuß besorgte Lucas Röser in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für SSV Ulm 1846 (81.). Mit dem Ende der Spielzeit strich SSV Ulm gegen Viktoria die volle Ausbeute ein.