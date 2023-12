3. Liga: MSV Duisburg – SG Dynamo Dresden, 2:4 (1:1)

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Paul Will traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Kolja Pusch sicherte den Zebras den Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff. In der Nachspielzeit stellte Pusch das 1:1 her (47.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Stefan Kutschke traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für Dresden (54.). Mit dem rechten Fuß baute Tom Zimmerschied den Vorsprung von SG Dynamo Dresden in der 56. Minute aus. Wenig später kamen Phillip König und Niclas Stierlin per Doppelwechsel für Benjamin Girth und Caspar Jander auf Seiten von Duisburg ins Match (63.). Bei der Heimmannschaft kam Robin Müller für Thomas Pledl ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (78.). In der 83. Minute legte Meißner mit dem linken Fuß zum 4:1 zugunsten von Dynamo Dresden nach. Müller stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit links den Stand von 2:4 für den MSV Duisburg her (87.). Letzten Endes ging Dresden im Duell mit den Zebras als Sieger hervor.