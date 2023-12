3. Liga: MSV Duisburg – Sport-Club Freiburg II, 4:2 (3:1)

Sebastian Mai traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für Duisburg (9.). In der zwölften Minute legte Niklas Kölle mit dem rechten Fuß zum 2:0 zugunsten der Heimmannschaft nach. In der 32. Minute stellte Freiburg II personell um: Per Doppelwechsel kamen Yann Sturm und Berkay Yılmaz auf den Platz und ersetzten Ifechukwu Ogbus und Franci Bouebari. Durch einen Linksschuss von Sturm kamen die Gäste noch einmal ran (44.). Kurz darauf traf Kölle in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs für den MSV Duisburg zum 3:1 (48.). Mit der Führung für die Zebras ging es in die Halbzeitpause. In der Halbzeit nahm der Sport-Club Freiburg II gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Felix Allgaier und Patrick Lienhard für Pascal Fallmann und Ryan Johansson auf dem Platz. Für das zweite Tor des Tabellenletzten war Hamadi Al Ghaddioui verantwortlich, der in der 63. Minute das 2:3 besorgte. Der Schiedsrichter schickte Yılmaz vom Sport-Club mit glatt Rot vom Feld (68.). Wenig später verwandelte Marvin Knoll einen Freistoß zum 4:2 zugunsten von Duisburg (70.). Letztlich nahm Freiburg II im Kellerduell beim MSV Duisburg eine bittere Niederlage hin und unterlag mit 4:2.