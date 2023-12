3. Liga: MSV Duisburg – Sport-Club Freiburg II (Mittwoch, 19:00 Uhr)

Der MSV Duisburg will wichtige Punkte im Kellerduell gegen die Reserve des Sport-Club Freiburg holen. Die Zebras mussten sich im vorigen Spiel SG Dynamo Dresden mit 2:4 beugen. Beim FC Viktoria Köln gab es für den Sport-Club am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage. Im Hinspiel fand sich beim Stand von 1:1 kein Sieger. Wird es im Rückspiel anders?