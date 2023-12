3. Liga: Regensburg 2:2 in Saarbrücken - Ulm jetzt Dritter

„Das war ein sehr enges Spiel. Wir können von Glück reden, dass wir in der ersten Halbzeit nicht hinten liegen“, sagte Jahn-Coach Joe Enochs bei MagentaSport, „mit der zweiten Halbzeit bin ich völlig zufrieden. Die Jungs haben da Gas gegeben und sind zweimal in Führung gegangen.“ Am Sonntag (13.30 Uhr) treten die Sachsen beim MSV Duisburg an.