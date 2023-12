3. Liga: Rot-Weiss Essen – Hallescher FC (Dienstag, 19:00 Uhr)

Am Dienstag trifft Rot-Weiss Essen auf Hallescher FC. Letzte Woche siegte Rot-Weiss Essen gegen VfB Lübeck mit 1:0. Damit liegt Essen mit 30 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Bei Borussia Dortmund II gab es für Halle am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage. Eine klare Angelegenheit war das Hinspiel nicht. Hallescher FC siegte knapp mit 2:1.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Halle. Die mittlerweile 38 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Auf des Gegners Platz haben die Gäste noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst sieben Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert Hallescher FC auf Platz 16, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Wer Halle als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 51 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Der aktuelle Ertrag von Hallescher FC zusammengefasst: fünfmal die Maximalausbeute, drei Unentschieden und zehn Niederlagen. In den jüngsten fünf Auftritten brachte Halle nur einen Sieg zustande.