3. Liga: Rot-Weiss Essen – VfB Lübeck, 1:0 (1:0)

Noch bevor der erste Durchgang abgelaufen war, traf Isaiah Young vor 15.097 Zuschauern ins Netz. Zur Pause wusste Rot-Weiss Essen eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 74. Minute stellte der Gastgeber personell um: Per Doppelwechsel kamen Cedric Harenbrock und Sascha Voelcke auf den Platz und ersetzten Lucas Brumme und Young. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.