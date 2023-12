3. Liga: SC Verl – FC Viktoria Köln, 1:1 (0:0)

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Maël Corboz vom SC Verl, der in der zwölften Minute vom Platz musste und von Patrick Kammerbauer ersetzt wurde. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Mit einem Wechsel – Oliver Batista-Meier kam für Maximilian Wolfram – startete Verl in Durchgang zwei. Beim Heimteam kam zu Beginn der zweiten Hälfte Lars Lokotsch für Yari Otto in die Partie. Marcel Benger brachte den FC Viktoria Köln in der 69. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Wer glaubte, die Gäste seien geschockt, irrte. André Becker machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (73.). Florian Engelhardt erwies Viktoria in der Nachspielzeit einen Bärendienst, als er mit der Ampelkarte vom Platz musste (97.). Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen des SC Verl mit Vikt. Köln kein Sieger ermittelt.