3. Liga: SC Verl – SG Dynamo Dresden, 1:0 (0:0)

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. 67 Minuten dauerte es, bis die 4.217 Zuschauer in einem bis dahin torlosen Spiel doch noch einen Treffer zu sehen bekamen: Marcel Benger markierte das 1:0 für Verl. Wenig später kamen Jonathan Meier und Robin Meißner per Doppelwechsel für Lars Bünning und Tom Zimmerschied auf Seiten von Dynamo Dresden ins Match (68.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem SC Verl und Dresden aus.