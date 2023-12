3. Liga: SC Verl – SSV Ulm 1846, 0:3 (0:2)

In der zweiten Minute lenkte Maël Corboz den Ball zugunsten von SSV Ulm ins eigene Netz. Léo Scienza verwandelte in der 45. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung des Gasts auf 2:0 aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Beim SC Verl kam zu Beginn der zweiten Hälfte Lars Lokotsch für Tom Baack in die Partie. Als wäre die Lage für den Gastgeber nicht schon misslich genug gewesen, musste Torge Paetow in der 63. Minute mit einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen. Felix Higl besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für SSV Ulm 1846 (72.). Gleich drei Wechsel nahm Verl in der 76. Minute vor. Corboz, Nicolás Sessa und Maximilian Wolfram verließen das Feld für Patrick Kammerbauer, Yari Otto und Barne Pernot. Wenig später kamen Andreas Ludwig und Lucas Röser per Doppelwechsel für Max Brandt und Higl auf Seiten von SSV Ulm ins Match (79.). Letztlich fuhr SSV Ulm 1846 einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.