3. Liga: SSV Jahn Regensburg – Sport-Club Freiburg II, 3:2 (2:1)

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen dem SSV und der Zweitvertretung des Sport-Club an diesem 17. Spieltag. Die Ausgangslage sprach für Regensburg, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Wenig später verwandelte Elias Huth einen Elfmeter zum 1:0 zugunsten des Heimteams (34.). In der 36. Minute legte Dominik Kother mit dem linken Fuß zum 2:0 zugunsten des Spitzenreiters nach. Durch einen Linksschuss von Berkay Yılmaz kam Freiburg II noch einmal ran (40.). Der SSV Jahn Regensburg hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In Durchgang zwei lief Patrick Lienhard anstelle von Luca Marino für den Sport-Club Freiburg II auf. Der SSV musste den Treffer von Lienhard zum 2:2 hinnehmen (58.). Noah Ganaus traf per Rechtsschuss zur 3:2-Führung für Regensburg (77.). Wenig später kamen Hamadi Al Ghaddioui und Ji-han Lee per Doppelwechsel für Lukáš Ambros und Ryan Johansson auf Seiten des Sport-Club ins Match (83.). Mit dem Ende der Spielzeit strich der SSV Jahn Regensburg gegen den Gast die volle Ausbeute ein.