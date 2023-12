3. Liga: SV Waldhof Mannheim – FC Ingolstadt 04, 1:1 (1:0)

Kennedy Okpala brachte Ingolstadt in der elften Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Gleich drei Wechsel nahm der FC Ingolstadt 04 in der 74. Minute vor. Bryang Kayo, Leon Guwara und Felix Keidel verließen das Feld für Daouda Beleme, Marcel Costly und Arian Llugiqi. Für den Gast avancierte Pascal Testroet zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 1:1 (91.) doch noch den Ausgleich erzielte. Schließlich gingen der SV Waldhof Mannheim und der FCI mit einer Punkteteilung auseinander.