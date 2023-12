3. Liga: VfB Lübeck – FC Ingolstadt 04, 0:4 (0:3)

Jannik Mause brachte Lübeck in der zwölften Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Mit dem rechten Fuß baute David Kopacz den Vorsprung des FC Ingolstadt 04 in der 20. Minute aus. Das 3:0 der Gäste stellte Kopacz per Rechtsschuss sicher. In der 47. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. Der FCI dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. In der 60. Minute legte Mause mit dem rechten Fuß zum 4:0 zugunsten von Ingolstadt nach. Wenig später kamen Pascal Breier und Jannik Löhden per Doppelwechsel für Mats Facklam und Sören Reddemann auf Seiten von VfB Lübeck ins Match (62.). Letztlich fuhr der FC Ingolstadt 04 einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.