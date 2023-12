3. Liga: VfB Lübeck – FC Ingolstadt 04 (Samstag, 14:00 Uhr)

Entgegen dem Trend – Lübeck schaffte in den letzten fünf Spielen nicht einen Sieg – soll für den Gastgeber im Duell mit dem FCI wieder ein Erfolg herausspringen. Beim MSV Duisburg gab es für VfB Lübeck am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage. Ingolstadt kam zuletzt gegen den SV Waldhof Mannheim zu einem 1:1-Unentschieden.