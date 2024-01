3. Liga: Pfosten-Crash! Lübeck holt schmerzhaften Punkt

Doch Boland hatte offenbar Glück im Glück, konnte nach längerer Behandlungspause samt Turban weiterspielen. Zuvor hatte Mansour Ouro-Tagba (79.) 1860 in Führung gebracht. Lübeck bleibt trotz des Punkts auf Platz 17 hängen , auch die Münchner sind auf dem 15. Rang nah an der Abstiegszone.

Dresden vorerst an der Tabellenspitze

Dynamo Dresden hat derweil die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen. Durch den 2:0 (1:0)-Erfolg bei Waldhof Mannheim zogen die Sachsen an Jahn Regensburg vorbei. Der Jahn hat am Mittwoch (19.00 Uhr/Magenta Sport) die Chance, durch einen Punktgewinn bei der Dortmunder Reserve den ersten Tabellenplatz zurückzuerobern.