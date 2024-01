3. Liga: Rot-Weiss Essen – Sport-Club Freiburg II (Samstag, 14:00 Uhr)

Nach nur einem Punkt aus den zurückliegenden fünf Partien steht die Zweitvertretung von Freiburg am Samstag im Spiel gegen Rot-Weiss Essen mächtig unter Druck. Die achte Saisonniederlage kassierte Essen am letzten Spieltag gegen SC Preußen Münster. Der Sport-Club Freiburg II erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:1 als Verlierer im Duell mit dem SC Verl hervor. Das Hinspielergebnis lautete 2:0 zugunsten von Rot-Weiss Essen.