3. Liga: SC Verl – 1. FC Saarbrücken, 0:0 (0:0)

Auf Tore warteten die Zuschauer der Partie zwischen Verl und dem 1. FC Saarbrücken vergeblich. Am Ende stand es immer noch 0:0. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit Saarbrücken einen knappen 4:3-Sieger.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Anstelle von Marco Mannhardt war nach Wiederbeginn Marcel Mehlem für den SC Verl im Spiel. Schiedsrichter Mario Hildenbrand schickte Julius Biada vom 1. FC Saarbrücken mit Rot zum Duschen (64.). In der 88. Minute stellte Verl personell um: Per Doppelwechsel kamen Barne Pernot und Hendrik Mittelstädt auf den Platz und ersetzten Daniel Mikic und Yari Otto. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der Gastgeber und Saarbrücken spielten unentschieden.