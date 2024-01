3. Liga: Sport-Club Freiburg II – Borussia Dortmund II (Sonntag, 19:30 Uhr)

Die Reserve des Sport-Club konnte in den letzten sechs Spielen nicht punkten. Mit der Zweitvertretung des BVB kommt am Sonntag auch noch ein starker Gegner. Die 15. Saisonniederlage kassierte Freiburg II am letzten Spieltag gegen den MSV Duisburg. Dortmund II gewann das letzte Spiel gegen Hallescher FC mit 2:1 und liegt mit 28 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Nachdem der Sport-Club Freiburg II im Hinspiel eine knappe 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund II einstecken musste, soll es im Rückspiel erfolgreicher laufen.