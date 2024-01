3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SC Verl, 0:1 (0:1)

Maximilian Wolfram brachte Freiburg II in der 26. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den Verl für sich beanspruchte. Beim SC Verl kam zu Beginn der zweiten Hälfte Marcel Mehlem für Niclas Nadj in die Partie. In Durchgang zwei lief Hamadi Al Ghaddioui anstelle von Marco Wörner für den Sport-Club Freiburg II auf. In der 66. Minute stellte das Heimteam personell um: Per Doppelwechsel kamen Patrick Lienhard und Luca Marino auf den Platz und ersetzten Fabian Rüdlin und Julian Stark. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.