3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SC Verl (Samstag, 14:00 Uhr)

Der SC Verl will nach fünf Spielen ohne Sieg bei der Reserve des Sport-Club Freiburg endlich wieder einen Erfolg landen. Bei SpVgg Unterhaching gab es für den Sport-Club am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage. Das letzte Ligaspiel endete für Verl mit einem Teilerfolg. 0:0 hieß es am Ende gegen den 1. FC Saarbrücken. Ein Tor machte im Hinspiel den entscheidenden Unterschied. Der SC Verl siegte mit 3:2.