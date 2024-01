3. Liga: SSV Ulm 1846 – MSV Duisburg, 2:2 (1:0)

Tom Gaal brachte die Zebras in der 24. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Der Gast brauchte den Ausgleich, aber die Führung von SSV Ulm 1846 hatte bis zur Pause Bestand. In der 59. Minute stellte SSV Ulm personell um: Per Doppelwechsel kamen Thomas Kastanaras und Philipp Strompf auf den Platz und ersetzten Lucas Röser und Thomas Geyer. Kastanaras versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für die Heimmannschaft (60.). Gleich drei Wechsel nahm Duisburg in der 67. Minute vor. Daniel Ginczek, Caspar Jander und Ahmet Engin verließen das Feld für Kaan Inanoglu, Jonas Michelbrink und Robin Müller. Durch einen Linksschuss von Tim Köther kam der MSV Duisburg noch einmal ran (82.). Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Müller zum 2:2 (92.) die Zebras vor der Niederlage bewahrte. Am Ende stand es zwischen SSV Ulm 1846 und Duisburg pari.