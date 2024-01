3. Liga: SSV Ulm 1846 – MSV Duisburg (Samstag, 14:00 Uhr)

SSV Ulm will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen die Zebras punkten. SSV Ulm 1846 siegte im letzten Spiel gegen DSC Arminia Bielefeld mit 2:0 und liegt mit 39 Punkten weit oben in der Tabelle. Zuletzt musste sich Duisburg geschlagen geben, als man gegen Hallescher FC die zwölfte Saisonniederlage kassierte. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer Punkteteilung (1:1) begnügt.