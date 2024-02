3. Liga: FC Viktoria Köln – Borussia Dortmund II (Freitag, 19:00 Uhr)

Der FC Viktoria Köln will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund punkten. Letzte Woche gewann Vikt. Köln gegen DSC Arminia Bielefeld mit 2:0. Damit liegt Viktoria mit 32 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Gegen den 1. FC Saarbrücken war für den BVB II im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Im Hinspiel hatte Dortmund II als 2:1-Sieger Profit aus dem Heimvorteil gezogen.

Mit Blick auf die Kartenbilanz von Borussia Dortmund II ist eine Mannschaft zu Gast, die eine härtere Gangart bevorzugt. Wer die Gäste besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 24 Gegentreffer kassierte der BVB II. Das bisherige Abschneiden von Dortmund II: neun Siege, neun Punkteteilungen und fünf Misserfolge. Borussia Dortmund II befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen elf Punkte.