3. Liga: MSV Duisburg – FC Viktoria Köln (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag treffen die Zebras auf den FC Viktoria Köln. Anstoß ist um 14:00 Uhr. Letzte Woche gewann der MSV Duisburg gegen den SC Verl mit 3:1. Somit nimmt Duisburg mit 20 Punkten den 19. Tabellenplatz ein. Am letzten Spieltag nahm Viktoria gegen Borussia Dortmund II die achte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Im Hinspiel hatte Vikt. Köln den Heimvorteil genutzt und mit 2:0 gewonnen.