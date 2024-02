3. Liga: Rot-Weiss Essen – SSV Ulm 1846, 0:2 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Essen und SSV Ulm 1846 ohne Torerfolg in die Kabinen. Dennis Chessa brachte Rot-Weiss Essen in der 64. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Wenig später kamen Thomas Kastanaras und Lamar Yarbrough per Doppelwechsel für Léo Scienza und Philipp Strompf auf Seiten von SSV Ulm ins Match (69.). In der 81. Minute verwandelte Felix Higl vor 17.047 Zuschauern einen Elfmeter zum 2:0 für SSV Ulm 1846. Am Ende punktete SSV Ulm dreifach bei Essen.