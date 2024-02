3. Liga: SC Verl – TSV 1860 München, 0:1 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Mit einem Wechsel – Leroy Kwadwo kam für Mansour Ouro-Tagba – startete 1860 in Durchgang zwei. Julian Guttau brachte den SC Verl in der 71. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Wenig später kamen Eliot Muteba und Joël Zwarts per Doppelwechsel für Fynn-Luca Lakenmacher und Fabian Greilinger auf Seiten des TSV 1860 München ins Match (78.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen 1860 und Verl aus.