3. Liga: VfB Lübeck – SSV Ulm 1846, 1:1 (1:0)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Niklas Kastenhofer sein Team in der 25. Minute. Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause. SSV Ulm 1846 drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Thomas Kastanaras und Andreas Ludwig sorgen, die per Doppelwechsel für Felix Higl und Max Brandt auf das Spielfeld kamen (58.). Philipp Maier war zur Stelle und markierte das 1:1 von SSV Ulm (69.). Am Ende sicherte sich Lübeck mit diesem 1:1 einen Zähler.