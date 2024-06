Cheftrainerin Wittmann für Pionierrolle "voll bereit"

Wittmann in Ingolstadt vorgestellt

Wittmann wurde am Donnerstagmittag bei den Schanzern offiziell vorgestellt, am Nachmittag leitete die 32-Jährige die erste Einheit. Sie wisse, "dass jetzt mehr Menschen drauf schauen". Aber sie freue sich, "wenn ich dazu beitragen kann, dass sich einige Dinge in Zukunft vielleicht ändern werden", fügte Wittmann an. Letztendlich erwarte sie "nur, dass es irgendwann um Fußball geht".