Nächste bittere BVB-Pleite! Dortmund verschenkt erneut Zwei-Tore-Führung

Borussia Dortmund II hat in der 3. Liga zum Auftakt des 12. Spieltags eine bittere Pleite kassiert. Wie schon die erste Mannschaft des BVB in der Champions League gegen Real Madrid, verspielte auch die Zweitvertretung eine 2:0-Führung und unterlag dem FC Ingolstadt am Freitagabend mit 3:5 (2:2).