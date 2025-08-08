In Überzahl: Cottbus siegt dank später Treffer

SID 08.08.2025 • 21:24 Uhr Die Lausitzer schlagen in der Nachspielzeit zu und grüßen vorerst von der Spitze.

Energie Cottbus hat sich mit einem Last-Minute-Sieg in Überzahl an die Tabellenspitze der 3. Liga geschoben.

Zumindest vorübergehend rückten die Lausitzer durch das 2:0 (0:0) beim 1. FC Schweinfurt auf Platz eins, dabei profitierte das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz auch von zwei Platzverweisen gegen die Gastgeber.