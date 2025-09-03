Newsticker
3. Liga>

3. Liga: Duisburg baut Vorsprung aus

Der Aufsteiger feiert seinen fünften Sieg im fünften Spiel.
Jubel in Duisburg
Jubel in Duisburg
© IMAGO/SID/JakobxKlos
SID
Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Aufsteiger MSV Duisburg mischt die 3. Fußball-Liga weiter auf. Die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch besiegte den SV Wehen Wiesbaden 3:1 (2:0) und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze zumindest bis zum Sonntag auf fünf Punkte aus.

Christian Viet (29.) und Can Coskun (30.) brachten den MSV mit einem Doppelschlag vor der Pause auf Kurs. Nach dem Wechsel verkürzte Nikolas Agrafiotis (50.), doch Conor Noß (71.) stellte den alten Abstand wieder her.

Duisburg profitierte von der ersten Saisonniederlage des Mitaufsteigers TSG Hoffenheim II gegen den SC Verl (2:4). Der 1. FC Saarbrücken verbesserte sich durch ein 3:1 (2:1) beim VfB Stuttgart hinter Duisburg auf Platz zwei.

