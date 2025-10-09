Kauczinski neuer Trainer bei 1860 München

SID 09.10.2025 • 21:48 Uhr Der 55-Jährige soll die strauchelnden Löwen wieder in die Spur bringen.

Markus Kauczinski ist neuer Trainer beim Fußball-Drittligisten 1860 München. Wie der Klub am Donnerstagabend mitteilte, übernimmt der 55-Jährige ab dem kommenden Montag die Geschicke beim kriselnden Traditionsklub. Ende September hatten sich die Löwen nach drei Niederlagen in Serie von Coach Patrick Glöckner und Geschäftsführer Christian Werner getrennt.

Kauczinski hatte zuletzt bis April 2024 den SV Wehen Wiesbaden betreut. Mit dem Klub war er 2023 in die 2. Liga aufgestiegen, Gleiches war ihm 2013 mit dem Karlsruher SC gelungen. Dazwischen war er zudem beim FC Ingolstadt, dem FC St. Pauli und Dynamo Dresden tätig.

"Bei meinen bisherigen Stationen durfte ich die Arbeit in großen Traditionsvereinen bereits kennenlernen. Ich freue mich nun sehr auf die Aufgabe beim TSV 1860 München. Wenn wir am Montag gemeinsam ins Training starten, gilt es, die Stärken der Mannschaft herauszuarbeiten und sie voller Selbstvertrauen und gut vorbereitet ins Heimspiel gegen den MSV Duisburg zu schicken", sagte Kauczinski mit Blick auf sein Debüt am 19. Oktober.