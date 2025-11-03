Auch mit neuem Coach: Erfolgslauf von Aachen hält an

Fußball-Drittligist Alemannia Aachen hat auch im ersten Spiel unter Mersad Selimbegovic seinen Lauf fortgesetzt. Der Traditionsklub gewann mit dem neuen Coach beim VfB Stuttgart II mit 3:1 (2:1) und feierte den dritten Sieg in Serie. Die Alemannia setzte sich dadurch von den Abstiegsrängen ab.
Jubel bei Alemannia Aachen über den dritten Sieg in Folge
Lars Gindorf (21.) per Foulelfmeter und Mika Schroers (24.) brachten Aachen mit 2:0 in Führung. Der VfB-Nachwuchs konnte durch Nicolás Sessa (28.) verkürzen, ehe erneut Gindorf in der Nachspielzeit (90.+5) für die Entscheidung sorgte.
Selimbegovic (43) hatte am Donnerstag das Amt von Benedetto Muzzicato übernommen, der zuletzt freigestellt worden war. Der 43-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis 2027.
Zwischenzeitlich hatten die Aachener unter Interimscoach Ilyas Trenz, der gemeinsam mit U19-Coach Carsten Wissing die Verantwortung getragen hatte, Siege bei Wehen Wiesbaden (2:1) und gegen den 1. FC Saarbrücken (2:0) gefeiert.