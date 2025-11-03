Auch mit neuem Coach: Erfolgslauf von Aachen hält an

SID 09.11.2025 • 15:32 Uhr Auch mit einem neuen Trainer setzt Alemannia Aachen seinen Erfolgslauf fort.

Fußball-Drittligist Alemannia Aachen hat auch im ersten Spiel unter Mersad Selimbegovic seinen Lauf fortgesetzt. Der Traditionsklub gewann mit dem neuen Coach beim VfB Stuttgart II mit 3:1 (2:1) und feierte den dritten Sieg in Serie. Die Alemannia setzte sich dadurch von den Abstiegsrängen ab.

Lars Gindorf (21.) per Foulelfmeter und Mika Schroers (24.) brachten Aachen mit 2:0 in Führung. Der VfB-Nachwuchs konnte durch Nicolás Sessa (28.) verkürzen, ehe erneut Gindorf in der Nachspielzeit (90.+5) für die Entscheidung sorgte.

Nächster Sieg für Alemannia Aachen

Selimbegovic (43) hatte am Donnerstag das Amt von Benedetto Muzzicato übernommen, der zuletzt freigestellt worden war. Der 43-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis 2027.