3. Liga: Emotionale Rostock-Befreiung nach Trainer-Knall

Hansa hatte erst am Dienstag Cheftrainer Brinkmann entlassen, am Mittwoch gelang nun ein emotionaler Sieg.

Hansa Rostock hat einen Tag nach der Trennung von Cheftrainer Daniel Brinkmann einen wackeligen, aber höchst emotionalen Sieg in der 3. Liga eingefahren. Der einstige Bundesligist setzte sich gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart mit 3:2 (1:0) durch und rückte damit wieder ganz nah an die Aufstiegsplätze heran. Dabei profitierte Hansa am Mittwochabend teilweise von den Ergebnissen der Konkurrenz.

Zwar drehte Rot-Weiss Essen das Spiel bei Waldhof Mannheim und gewann 2:1 (0:0), Preußen Münster und der 1. FC Saarbrücken allerdings nahmen sich beim wilden 3:3 (1:3) gegenseitig die Punkte weg. In der Tabelle führt der MSV Duisburg (15 Punkte) vor Essen (13), den Relegationsrang drei belegt Viktoria Köln (12). Hansa ist mit nun 11 Zählern Fünfter, punktgleich hinter Münster.

Rostock jubelt nach Trainer-Rauswurf

Rostocks Trainer Brinkmann hatte nach dem jüngsten 0:4 bei Viktoria Köln gehen müssen, insgesamt zeigte die Mannschaft in der noch jungen Saison wechselhafte Leistungen. Unter der Leitung des bisherigen Co-Trainerteams um Yannic Thiel und Adam Susac startete Rostock nun stark und lag durch Leon Dajaku (23.) und Kenan Fatkic (50., Foulelfmeter) vermeintlich komfortabel in Führung.

Mit dem schnellen Gegentor durch Lauri Penna (54.) verlor Hansa aber die Spielkontrolle, nur gut zehn Minuten später gelang Veit Stange (65.) der Ausgleich für Stuttgart. Die Schwaben machten nun das Spiel und kamen zu guten Chancen, das Publikum wurde unruhig, Rostock wirkte verunsichert. In der Schlussphase gelang Benno Dietze (88.) aber doch noch der umjubelte Siegtreffer für Hansa.

Die Klubführung will in den kommenden Tagen nach einer langfristigen Lösung für die Cheftrainerposition suchen.

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