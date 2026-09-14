Drittligist trennt sich von Trainer

Drittligist Wehen Wiesbaden trennt sich von Cheftrainer Daniel Schering und hofft mit frischen Impulsen die Wende zu schaffen.

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Daniel Scherning und Co-Trainer Andreas Zimmermann getrennt. Das teilte der Drittligist am Montag mit. Die Entscheidung sei nach einer Analyse der sportlichen Situation und in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat gefallen.

Wehen Wiesbaden will „neuen Impuls“ setzen

„Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht“, sagte Geschäftsführer Sport Uwe Stöver. Scherning habe in der vergangenen Saison maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der Verein aus dem Tabellenkeller gelöst und zwischenzeitlich wieder nach oben orientiert habe.

Daniel Schering muss seinen Posten räumen Daniel Scherning verlässt Wiesbaden nach fünf Spieltagen © picture alliance/BEAUTIFUL SPORTS/SID/Gawlik

Scherning hatte die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und mit neun Siegen aus seinen ersten 14 Ligaspielen stabilisiert. Zudem führte er Wehen Wiesbaden zum Gewinn des Hessenpokals 2026 und damit in den . In der Schlussphase der vergangenen Saison habe die Entwicklung jedoch nachgelassen. In der laufenden Spielzeit holte der SVWW lediglich zwei Punkte aus den ersten fünf Ligaspielen und rangiert auf dem letzten Tabellenplatz.

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Steinmetz und Modica bilden Interimsduo

Auch Scherning, der die Entscheidung nach eigenen Angaben respektiert, zeigte sich rückblickend zufrieden: „Ich blicke mit Stolz auf meine Zeit beim SV Wehen Wiesbaden zurück.“ Zugleich räumte er ein, dass sich beide Seiten den Saisonstart anders vorgestellt hätten.

Die bisherigen Co-Trainer Frank Steinmetz und Giuliano Modica übernehmen die Mannschaft interimistisch. Sie bereiten das Team auf das Auswärtsspiel bei Fortuna Köln am Mittwoch (19 Uhr/MagentaSport) vor.