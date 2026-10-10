Große Gala von Schalke-Leihgabe Remmert in Duisburg

Der MSV Duisburg dreht nach dem Hattrick des Jokers Remmert das Spiel gegen Hoffenheim.

Dank Joker Peter Remmert hat der MSV Duisburg seine Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga gefestigt. Die Leihgabe des Bundesligisten Schalke 04 drehte mit einem Blitz-Hattrick das Spiel gegen die TSG Hoffenheim II, nach dem 3:2 (0:2)-Erfolg führt der MSV die Liga mit 21 Punkten vor Viktoria Köln (15) an. Die Kölner gastieren am Sonntag bei Alemannia Aachen.

Nach dem Pausenrückstand hatte der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Remmert seinen großen Auftritt. In der 71. Minute gelang ihm der Anschlusstreffer, zwei Minuten später glich Remmert aus. In der 77. Minute sorgte er mit seinem dritten Treffer für den siebten Sieg im achten Saisonspiel.

Duisburg dank Remmert weiter Erster

Hansa Rostock siegte derweil beim Debüt des neuen Trainers André Breitenreiter 2:0 (0:0) bei den Würzburger Kickers und verbesserte sich mit 15 Punkten auf Platz vier. Marco Schuster (76.) und Kenan Fatkic (90.+3, Foulelfmeter) erzielten die Treffer der Gäste. Der 1. FC Saarbrücken (14) musste sich dagegen mit einem 0:0 bei Fortuna Köln begnügen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach