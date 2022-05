Walter vor Relegation: „Momentum auf unserer Seite“

Tim Walter sieht den Hamburger SV vor den Relegationsduellen gegen Hertha BSC im psychologischen Vorteil. „Wir haben vor allem die Euphorie, die Freude und einfach das Selbstvertrauen auf unserer Seite“, sagte der Trainer der Hanseaten mit Blick auf die Partien am Donnerstag im Berliner Olympiastadion und am darauffolgenden Montag im Volksparkstadion (beide 20.30 Uhr/Sky und Sat.1), in denen es um das letzte Bundesliga-Ticket für die kommende Saison geht.