1. FC Köln: Anthony Modeste über Steffen Baumgart: Gibt mir Vertrauen

Angreifer Anthony Modeste vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln will unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart wieder durchstarten. „Ich fühle mich unter Steffen Baumgart sehr wohl. Er weiß genau, was er will und gibt mir das nötige Vertrauen“, wurde der 33-Jährige vom Klub auf der Homepage zitiert.