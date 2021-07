Bochum meldet Dauerkarten-Rekord - Kantersieg im Testspiel

Auch sportlich gab es am Mittwoch Erfreuliches zu berichten: Der VfL bezwang den Regionalligisten Bonner SC im Testspiel ganz locker mit 6:0 (4:0). Am 18. Juli reisen die Bochumer für eine Woche ins Trainingslager nach Italien, bevor sie zum Ligastart am 18. August beim Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg gastieren.