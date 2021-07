Bundesliga: Wolf und Bynoe-Gittens von Borussia Dortmund verletzt

Wie Borussia Dortmund am Montag bekannt gaben, haben sich beide Spieler beim Testspiel gegen Athletic Bilbao (0:2) am Samstag verletzt. Bei Wolf, in der letzten Saison an den 1. FC Köln verliehen, handele sich um einen Außenbandteilriss im Sprunggelenkt. Bei Nachwuchsspieler Bynoe-Gittens sei ebenfalls das Sprunggelenk betroffen (Außenbandriss).