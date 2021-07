BVB: Donyell Malen trainiert bei Borussia Dortmund mit

Der Offensivspieler, der von der PSV Eindhoven kommt (PSV Eindhoven - Galatasaray Istanbul am Mittwoch um 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1), trainierte am Dienstag dank einer offiziellen Erlaubnis bereits erstmals beim BVB mit, nachdem er am Wochenende im Trainingslager in Bad Ragaz angekommen war (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga).