BVB: Erling Haaland beschäftigt sich nicht mit Wechsel

Haaland freut sich auf die neue Saison, in der er einen neuen Coach bekommt - den er aber bereits kennt. „Ich glaube an Marco Rose. Ich habe ihn in Salzburg erlebt. Seine Spieler arbeiten und laufen füreinander. Er ist ein guter Trainer“, lobte Haaland den 44-Jährigen, dessen großer Hoffnungsträger er für die kommende Spielzeit ist. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)