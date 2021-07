DFB zeichnet Peter Bosz mit Fair-Play-Medaille aus

Bosz hatte seinen Spieler Exequiel Palacios aufgefordert, nach einer falschen Freistoßentscheidung zugunsten seines Teams den Ball zu den Augsburgern zurück zu spielen. „Man muss das nicht so hochhängen“, sagte Bosz in einer Mitteilung des DFB: „Ich bin definitiv ein Trainer, der gewinnen will. Ich revidiere sicher nicht jeden falschen Pfiff.“ (DATEN: Spielplan der Bundesliga)