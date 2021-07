Marsch freut sich auf Torjäger Silva: "Ein super Junge"

Silva kommt vom Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt, für die Hessen erzielte er in der vergangenen Spielzeit 28 Treffer und belegte Platz zwei in der Torjägerliste hinter Robert Lewandowski (41). "Wir glauben, dass wir einen solchen Spieler brauchen", sagte Marsch und "ich denke, er ist auch sehr glücklich, in dieser Gemeinschaft zu spielen, dass er so viele gute Spieler dabei hat." Der Wechsel funktioniere für Marsch "in beide Richtungen perfekt".