FC Bayern: Nagelsmann nimmt Gnabry, Sané, Coman in die Pflicht

Grundsätzlich erwartet Nagelsmann „eine mutige Spieleröffnung ohne viele lange Bälle“. Zudem strebt er eine Spielkontrolle „durch gutes und häufiges Gegenpressing“ an. Der 33-Jährige will aber keine „revolutionäre Neugestaltung“ herbeiführen. Nagelsmann erhofft sich aber „kleine Entwicklungsschritte an den Stellen, wo es nicht so gut läuft“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga).