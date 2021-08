Bayern-Star Davies mit Botschaft an Para-Flüchtlingsteam: "Welt steht hinter euch"

Das sechsköpfige Flüchtlingsaufgebot sei derzeit "das tapferste Sportteam auf der Welt", schrieb der 20 Jahre alte Davies, der in einem Flüchtlingslager in Ghana geboren und mit fünf Jahren mit seiner Familie ins kanadische Ontario geflüchtet war. "Nicht jeder versteht eure Reise. Aber ich, und das hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin", so der Verteidiger.