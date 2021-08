Bundesliga: 1. FC Köln - Hertha BSC 3:1, Debüt von Baumgart

Gerade für Modeste, der in den letzten beiden Jahren nicht die Leistung vergangener Tage abrufen konnte, freute sich Trainer Baumgart: “Gerade für Tony ist es schön, dass er fit ist und wieder Spaß hat. Wir haben darüber gesprochen, was er machen und erreichen will. Es ging darum, ob er die nächsten zwei Jahre Ruhe haben, oder Gas geben und Erfolg haben will. Er hat die Vorbereitung perfekt gemacht und belohnt sich mit dem Tor. Es ging nie um seine Qualität, die er in Abschlusssituationen hat.”